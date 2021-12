Mπακς - Χιτ: Ο Βίνσεντ κλώτσησε τον Θανάση και άναψαν τα αίματα (vid)

Ένταση από του πουθενά είχαμε στο ματς των Μπακς με τους Χιτ, αφού ο Βίνσεντ κλώτσησε τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Δεν ήθελε πολύ για να ξεφύγει το πράγμα στο ματς των Μπακς με τους Χιτ (νίκη των ελαφιών με 124-102). Ο Βίνσεντ έπεσε στο έδαφος και κλώτσησε τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ρίχνοντας τον στο παρκέ.

Ο Έλληνας φόργουορντ νευρίασε από την κίνηση του αντιπάλου και σηκώθηκε τρελαμένος, όμως οι ψυχραιμότεροι μπήκαν ανάμεσα τους και τα πνεύματα ηρέμησαν. Ωστόσο οι δυο τους δεν την γλίτωσαν, αφού οι διαιτητές τους χρέωσαν από μία τεχνική ποινή.

Δείτε πως πήγε να ξεφύγει η κατάσταση στο Μπακς-Χιτ

Thanasis Antetokounmpo continues to go after the ball after the dead whistle, Gabe Vincent kicks his legs, and this play is being reviewed.@MiamiHEAT | #HEATCulture pic.twitter.com/gPXpazux0w