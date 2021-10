WNBA: Πρωταθλήτριες οι Σικάγο Σκάι της Κάντας Πάρκερ (vid)

Η Κάντας Πάρκερ επέστρεψε στη γενέτειρά της και κέρδισε το πρωτάθλημα με τους Σικάγο Σκάι, κάνοντας το 3-1 απέναντι στους Φίνιξ Μέρκιουρι (80-74).

Οι τελικοί του WNBA ολοκληρώθηκαν με τον θρίαμβο των Σικάγο Σκάι (1ο πρωτάθλημα) και της Κάντας Πάρκερ! Το Σικάγο επικράτησε των Φίνιξ Μέρκιουρι της Νταϊάνα Ταουράσι για τρίτη φορά στη σειρά των τελικών (3-1) προκαλώντας απογοήτευση στην πόλη της Αριζόνα, λίγους μήνες μετά το τέλος και των τελικών στο ΝΒΑ.

Η Πάρκερ, η οποία επέστρεψε στην πόλη του γεννήθηκε, το Σικάγο, για να αγωνιστεί στους Σκάι, μετά από 12 σεζόν στο Λος Άντζελες και στους Σπαρκς. Αυτό είναι το 2ο πρωτάθλημα της καριέρας της, μετά απ΄αυτό του 2016.

Η Πάρκερ, η οποία έχει αναλάβει και το ρόλο αναλύτριας σε διάφορα Μέσα, στον 4ο τελικό μέτρησε 16 πόντους, 13 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Πάντως, τον τίτλο της MVP κατέκτησε η συμπαίκτρια της Πάρκερ, Καλία Κόπερ.

Όσο για το Φίνιξ; Μετά από τρεις συνεχόμενους τίτλους, αυτό που έμεινε ήταν μία σπασμένα πόρτα στα αποδυτήρια της ομάδας, με αυτόπτη μάρτυρα να αναφέρει ότι η ζημιά προκλήθηκε από μία παίκτρια.

Η Ταουράσι πέτυχε 16 πόντους, όσους και η Σκάιλαρ Ντίγκινς Σμιθ, ενώ η Μπρίτνεϊ Γκράινερ είχε 28 πόντους.

🏆 Kahleah Freaking Copper 🏆



Congrats to @kahleahcopper on earning #WNBAFinals MVP 👏#WNBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/7vWByXsisD