Σου Μπερντ-Νταϊάνα Ταουράσι: Η πιθανή τελευταία συνάντηση και το «ακόμα 1 χρόνο» του κοινού (vids)

Ο χρόνος θα δείξει αν η συνάντηση ανάμεσα στη Σου Μπερντ και την Νταϊάνα Ταουράσι ήταν η τελευταία στην απίθανη και πλούσια καριέρα τους στο WNBA και όχι μόνο. Το κοινό, πάντως, θέλει και άλλο.

H Νταϊάνα Ταουράσι είναι πια 39 ετών. Και η Σου Μπερντ 40. Η ζωντανή ιστορία του WNBA στο παρκέ του. Για μία ακόμη φορά. Ίσως την τελευταία. Οι Φίνιξ Μέρκιουρι της Ταουράσι επικράτησαν και απέκλεισαν τις πρωταθλήτριες Σιάτλ Στορμ της Μπερντ (85-80) στα playoffs του WNBA.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο χρυσές Ολυμπιονίκες στο Τόκιο βρέθηκαν στο κέντρο. Συνομίλησαν και έπειτα κλήθηκαν να μιλήσουν στην τηλεόραση. Όταν η Ταουράσι ολοκλήρωσε και ήρθε η σειρά της Μπερντ, το κοινό άρχιζε να φωνάζει «ακόμα ένα χρόνο».

Ουσιαστικά ζητούσαν από τις δύο αθλήτριες να παρατείνουν για μία ακόμη σεζόν την καριέρα τους. Η Ταουράσι, πάντως, παρότρυνε το κοινό να φωνάξει πιο δυνατά. Πιθανότατα η πρώτη επιστροφή επιβεβαιώθηκε.

Μετά τις δηλώσεις οι δύο θρύλοι του αμερικάνικου μπάσκετ Γυναικών αντάλλαξαν και φανέλες.

RESPECT 👏

Fans chant "One More Year!" after what could be the final meeting between basketball legends Sue Bird and Diana Taurasi in the @WNBA. pic.twitter.com/uXIXP2PtcF