Λοκομοτίβ Κουμπάν-Ούνικς Καζάν 87-98: Βreak η ομάδα του Πρίφτη!

Τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ πιο εύκολα για την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη αφού είχε φτάσει τον δείκτη του σκορ και στο +15 (54-69) με τη λήξη της τρίτης περιόδου.

Όμως οι γηπεδούχοι έκαναν την αντεπίθεσή τους, γύρισαν το ματς και το έστειλαν στην παράταση (79-79) με κάρφωμα του Λιντς. Στο έξτρα πεντάλεπτο η Ούνικς κατάφερε να... συνέλθει από τον λήθαργο της 4ης περιόδου (25-10 το επιμέρους της Λοκομοτίβ) και να κάνει το «break» στο πρώτο ματς των ημιτελικών.

Οι Τζον Μπράουν (19π., 13ριμπ., 5ασ.) και Τζαμάρ Σμιθ (19π., 5ριμπ.) ήταν εκείνοι που έκαναν την διαφορά για λογαριασμό της Ούνικς ενώ άλλους 17 πόντους είχε ο Οκάρο Ουάιτ με 4/8 τρίποντα. Για την Λοκομοτίβ Κουμπάν που... πλήρωσε ακριβά την απουσία του Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος, πρώτος σκόρερ ήταν ο Κέβιν Χέρβεϊ με 24 πόντους.

Το δεύτερο ματς θα διεξαχθεί ξανά στο Κράσνονταρ ενώ η σειρά του best of five θα οδηγηθεί στο Καζάν για την 3η αναμέτρηση (22/5).

Τα δεκάλεπτα: 16-29, 32-46, 54-69, 79-79, 87-98