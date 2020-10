Νίζνι: Κύμα κορονοϊού με επτά κρούσματα! (pic)

Συναγερμός σήμανε στις τάξεις της Νίζνι καθώς επτά παίκτες της ομάδας φέρεται να έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό!

Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι επίσημο αλλά σύμφωνα με Ρώσο δημοσιογράφο αναμένεται να αναβληθεί και το παιχνίδι στην VTB League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Φυσικά αναμένεται ανακοίνωση και για την αναβολή του σημερινού (21/10, 19:00) για το BCL κόντρα στην Σζομπατέλι.

Hearing that there are 7 positive covid tests in BC Nizhny Novgorod.



Game vs CSKA most likely to be rescheduled.

— Artem Komarov (@art_basket) October 21, 2020