Ο Μπάρον άρχισε φουριόζος στη Ζενίτ με 6/7 τρίποντα! (vid)

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ξεπέρασε το εμπόδιο της Ζιελόνα Γκόρα, επικρατώντας με 83-74 και σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια στη VTB League.

Στο μεταξύ, ο νεοαποκτηθείς Μπίλι Μπάρον ήταν καθοριστικός. Ο Αμερικανός σκόρερ ηγήθηκε επιθετικά της Ζενίτ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 26 πόντους (4/6 βολές, 2/6 δίποντα, 6/7 τρίποντα) στα 32:36 που έμεινε στο παρκέ.

Η VTB League παρουσίασε τα highlights του.

Билли Бэрон сегодня был хорош: в матче против «Зелена Гуры» он набрал 26 очков, 17 из которых - в четвертой четверти!

Billy Baron scored 26 points (17 in 4th Q) and led @zenitbasket to the home victory over Zielona Gora!

