Ο νεαρός φόργουορντ της Άβτοντορ κέρδισε τον διαγωνισμό καρφωμάτων στο All Star Game της VTB

Ο Αλεξάνταρ Πατένεφ είναι μόλις 19 ετών, αλλά άκρως εντυπωσιακός.

Δείτε προσπάθειές του...

19-летний Александр Петенев - самый молодой участник Матчей Звезд Единой Лиги и новый чемпион слэм-данк контеста!⠀

19-years old Aleksandr Petenev becomes the youngest all-star in VTB League history and new slam-dunk champion! pic.twitter.com/wPHD2KkNFG

— VTB United League (@VTBUL) February 16, 2020