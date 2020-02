Τα νικητήρια καλάθια της Χίμκι και της Ζενίτ (vids)

Δύο αναμετρήσεις είχε το σημερινό πρόγραμμα της VTB και αμφότερες κρίθηκαν στο τελευταίο σουτ.

Η Χίμκι επικράτησε της Αστάνα με 88-91 χάρη σε τρίποντο του Στέφαν Γιόβιτς και η Ζενίτ με 82-84 της Πάρμα Περμ με καλάθι του Ουίλ Τόμας.

Δείτε και τα δύο...

Our last possession that brought us a WIN pic.twitter.com/o3T23gfJ0K

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) February 14, 2020