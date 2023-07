Παίκτης της ΤΣΣΚΑ Μόσχας είναι με κάθε επισημότητα ο Τόνι Τζεκίρι.

Στην Ρωσία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τόνι Τζεκίρι, ο οποίος φέτος δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στη Εuroleague. Ο πρώην ψηλός της Φενέρ είχε να αντιμετωπίσει πολυκοσμία στην θέση «5» της ομάδας για τη νέα σεζόν αφού υπάρχουν οι Παπαγιάννης, Μότλεϊ και Σανλί.

Έτσι ο 28χρονος σέντερ επέλεξε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία τον ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα. Με τη φανέλα της Φενέρ μέτρησε 6.6 πόντους και 3.1 ριμπάουντ κατά μέσο ορο στα 12 λεπτά που έμενε στο παρκέ. Ο Τζεκίρι στο παρελθόν έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του στις Ούνικς Καζάν, Μπασκόνια και Βιλερμπάν.

Tonye Jekiri is the new CSKA center 🔴🔵



✍️ Center Tonye Jekiri (28 years old, 212 cm) has signed a two-year contract with our club.



