Ο Μάνος Παπαδόπουλος θα παραμείνει για άλλα δύο χρόνια στη Ζενίτ ως αθλητικός διευθυντής.

Τον Αύγουστο του 2020 η Ζενίτ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάνου Παπαδόπουλου για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Η ρωσική ομάδα είναι απόλυτη ικανοποιημένη με την παρουσία του και έτσι ανανεώσε τη συμφωνία των δύο πλευρών για άλλα δύο χρόνια μέχρι το 2024. Ο Παπαδόπουλος ήταν επί σειρά ετών ανώτατο διοικητικό στέλεχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με πολλές επιτυχίες και τίτλους, ενώ το 2022 συνέχισε στη Ρωσία για χάρη της ομάδας της Αγίας Πετρούπολης.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη της. Είμαι σίγουρος πως από τη νέα σεζόν, με την υποστήριξη της ομάδας και με έναν προπονητή μεγάλης κλάσης, θα χτίσουμε μια πολύ αποδοτική ομάδα», ήταν τα λόγια του για την επέκταση.

Όσο για τη θέση του head coach στην ομάδα, ο Τσάβι Πασκουάλ θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Ζενίτ, καθώς η ρωσική ομάδα ζήτησε υψηλό buy-out και η Μακάμπι απέσυρε το ενδιαφέρον της για τον Καταλανό.

