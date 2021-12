Παίκτης της Ζενίτ έβαλε απίθανο τρίποντο σε τουρνουά εφήβων, με πλάτη και χωρίς να βλέπει! (vid)

Ένας νεαρός παίκτης από την ομάδα Κ17 της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης ευστόχησε σε ένα απίστευτο τρίποντο, πετώντας την μπάλα με πλάτη στο καλάθι, χωρίς να έχει οπτική επαφή με αυτό!

Η Ζενίτ διοργανώνει στην Αγία Πετρούπολη ένα τουρνουά εφήβων, στο οποίο αγωνίζονται ομάδες με αθλητές κάτω των 17 ετών.

Τι συνέβη, λοιπόν; Ένας παίκτης από την Ακαδημία της, έβαλε ένα απίθανο σουτ, με το «24αρι» της ομάδας του να λήγει. Παρέλαβε καθυστερημένα την μπάλα στην περίμετρο, γύρισε πλάτη στο καλάθι και... απλώς την πέταξε με τα δύο χέρια, χωρίς να έχει την παραμικρή οπτική επαφή. Και ευστόχησε!

Μόνο που το ταμπλό είχε «κοκκινίσει» λόγω της λήξης του χρόνου επίθεσης κι έτσι το «τρελό» σουτ του κρίθηκε τελικά εκπρόθεσμο.

Δεν παύει, ωστόσο, να είναι εντυπωσιακό...

🏀 Do not joke with Zenit (still Youth but Pro Shooters)@FIBA @NBA @EuroBasket @FIBA3x3 @russiabasket pic.twitter.com/mH4Q5VFrnu