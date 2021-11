Χεζόνια: MVP Νοεμβρίου στη VTB League

O Mάριο Χεζόνια ήταν εντυπωσιακός στη VTB League τον Νοέμβρη και αναδείχθηκε MVP του μήνα.

Ασταμάτητος ήταν ο σταρ της Ούνικς μέσα στον Νοέμβρη στη VTB League. Έκανε μερικές σπουδαίες εμφανίσεις και μέτρησε 22 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2.7 ασίστ και 2 κλεψίματα, ενώ είχε 23.3 στο efficiency. Η Ούνικς κέρδισε και τα τρία ματς της τον Νοέμβρη και έτσι ο Μάριο Χεζόνια αναδείχθηκε MVP του μήνα.

Επιβλήθηκε της ΤΣΣΚΑ, της Πάρμα και της Αστάνα και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 6-1. Ο Χεζόνια κάνει... πάταγο στη Ρωσία, προσπαθώντας να φέρει τίτλους στην ομάδα από το Καζάν, η οποία αγωνίζεται και στη Euroleague.

Mάλιστα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, αποθέωσε τον πρωταγωνιστή Νεμάνια Νέντοβιτς για τα όσα έκανε στην έδρα των Πειραιωτών.

