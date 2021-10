Ζενίτ - Αστάνα 69-83: Προβλημάτισε κι έχασε η ομάδα του Πασκουάλ (pic)

Η Αστάνα έκανε την μεγάλη έκπληξη στην VTB League, νικώντας σχετικά άνετα στην Αγία Πετρούπολη με σκορ 69-83 την Ζενίτ που προβλημάτισε έντονα με την συνολική εικόνα της στο ματς.

Μπορεί το ποιοτικό χάσμα των δύο ομάδων να ήταν σε θεωρητικό επίπεδο αρκετά μεγάλο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, παρ' όλα αυτά η Αστάνα κατάφερε να «χτυπήσει» τις αδυναμίες της Ζενίτ και με όμορφο κι αποτελεσματικό μπάσκετ να πάρει ένα σπουδαίο ροζ φύλλο εκτός έδρας.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Τζέιλεν Μπάρφορντ με 24 πόντους και 4 ριμπάουντ, ενώ για τους γηπεδούχους ο μόνος που... έσωσε τα προσχήματα ήταν ο Άλεξ Πόιθρες με 19 πόντους. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ήταν σε κακό απόγευμα και προβλημάτισε με την απόδοση της, λίγα 24ωρα μετά τη νίκη της στην έδρα της Ούνιξ για την EuroLeague.

Αξίζει να αναφέρουμε πως στην άκρη του πάγκου της Αστάνα βρίσκεται ο 59χρονος Σέρβος Ντάρκο Ρούσο, άλλοτε προπονητής του Απόλλωνα Πατρών, του Αμαρουσίου και του Ηρακλή.

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 44-39, 55-65, 69-83

