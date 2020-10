Μπεσίκτας - Αναντολού Εφές 74-81: Νίκη χωρίς Λάρκιν πριν τον Ολυμπιακό (vids)

Η Αναντολού Εφές (5-0) παρέμεινε αήττητη στην Τουρκία, επικρατώντας εκτός έδρας της Μπεσίκτας (0-5) με 81-74. Για ένα ακόμη ματς ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, απουσίασε και όπως όλα δείχνουν - και παρά τη μη επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης - αναμένεται να επανεμφανιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό, για τη EuroLeague (30/10, 21:00).

Η Εφές κατάφερε να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Σε κανένα σημείο του δεν έκανε ξέσπασμα, αλλά κατάφερε να έχει σταθερή παρουσία σε όλα τα δεκάλεπτα, όπου σκόραρε σταθερά 20 πόντους!

Ηγετικό ρόλο ανέλαβε ο Βασίλιε Μίτσιτς. Είχε 18 πόντους (7/11 διπ,., 1/4 τριπ., 1/1 βολές) 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, ενώ double double έκανε ο Μπράιαντ Ντάνστον με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Στους 18 πόντους σταμάτησε και ο Μορμάν και στους 12 ο Πλάις, με την Εφές (όπως φάνηκε και με την επίδοση του Ντάνστον) πήγε το παιχνίδι κοντά στο καλάθι.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 34-40, 54-61, 74-81.

