Ουίλτζερ: «Η Τουρκία κλείνει τα πάντα, εκτός από το μπάσκετ» (pic)

Αυτό είναι κάτι που δεν αρέσει σε αρκετούς παίκτες και ο Κάιλ Ουίλτζερ ήρθε να προστεθεί στη λίστα.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Τουρκ Τέλεκομ έκανε retweet μια ανάρτηση που λέει πως καφετέριες, σινεμά, θέατρα και εστιατόρια κλείνουν, ενώ δεν θα γίνονται γάμοι και άλλες εκδηλώσεις, λόγω κορονοϊού.

Το σχόλιό του; «Η Τουρκία τώρα έχει κλείσει τα πάντα, εκτός από το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απλά σας ενημερώνω».

Turkey has now shut everything down besides its basketball league. Just letting y’all know. https://t.co/oyWieovozt

— Kyle Wiltjer (@kwiltj) March 16, 2020