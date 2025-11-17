Παίξε έτσι με Νεπτούνας και Προμηθέα

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για την τεράστια ευκαιρία που χάθηκε στο ΟΑΚΑ, αλλά κυρίως τα επόμενα παιχνίδια.

Μπορεί μία ομάδα να χάνει μέσα στην έδρα της από τον Κολοσσό και την ίδια στιγμή να φτάνει μία ανάσα νίκης μέσα στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό; Μπορεί μία ομάδα να παρουσιάζει τόσο κακό πρόσωπο σε ορισμένα παιχνίδια και την ίδια στιγμή να χάνει στο τελευταίο λεπτό από έναν αντίπαλο που πήρε δύο διπλά στην Ευρωλίγκα και ένας παίκτης της κοστίζει 2 φορές το φετινό μπάτζετ του Άρη;

Οι ερωτήσεις είναι ρητορικές προφανέστατα και θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Μπορεί να κάνει challenge ο προπονητής του Άρη για 2 φάσεις, να τις βλέπουν οι ρέφερι και να υποδεικνύουν το αντίθετο από αυτό που βλέπουν τα ματάκια μας και να λένε κιόλας στον Μίλισιτς ότι υπήρξε επαφή ενώ ξεκάθαρα δεν υπάρχει; Μπορεί να κλωτσάει ο παίκτης του Παναθηναϊκού την μπάλα και να μην ανανεώνεται ο χρόνος της κατοχής, αλλά να διατηρείται στο χρονόμετρο 1.5 δευτερόλεπτο;

Το…ξύλο στο 4ο δεκάλεπτο σύνηθες, αλλά και πάλι ο Άρης θα μπορούσε να κερδίσει αν έκανε 2-3 καλύτερες επιλογές στο τέλος του παιχνιδιού. Σε κάθε περίπτωση όμως ο Άρης έδειξε ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο και αυτό για μένα οφείλεται από την μία στον διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού που αρχίζει να περνάει ο Μίλισιτς. Συγνώμη που θα το γράψω, αλλά παράλληλα θεωρώ ότι με το Νουά αντί του Φορμπς στην εξάδα των ξένων και περισσότερες επιλογές είχε στους ψηλούς και πολύ καλύτερη άμυνα έπαιξε η ομάδα. Δυστυχώς ο Φορμπς ως τώρα είναι η μαύρη τρύπα και ο Νουά που μπήκε στην θέση του μπορεί επιθετικά να μην ήταν καλός χθες, αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί πλέον οι… άμυνες!

Χρειάζεται η ομάδα και άλλη προσθήκη; Ξεκάθαρα ΝΑΙ έστω και αν θα πρέπει να μένει ένας ψηλός εκτός εξάδας στην Ελλάδα. Χρειάζεται ένα δυάρι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πλησιάζει προς την τελική του επιλογή και μακάρι να είναι εδώ όταν η ομάδα επιστρέψει από την Λιθουανία.

Τα δύο επόμενα κρίσιμα παιχνίδια

Και μια που έπιασα την Λιθουανία ο Άρης φεύγει κατευθείαν με πτήση τσάρτερ για να αντιμετωπίσει την Κλαπέιντα. Μία καλή ομάδα ειδικά στην έδρα της, αλλά και μία ευκαιρία να δείξει η ομάδα ότι όντως έχει αλλάξει το τσιπάκι προς το καλύτερο. Δεν είναι λίγοι αυτοί που φυσικά σκέφτηκαν ότι θα ήταν προτιμότερο η εμφάνιση του δεύτερου δεκαλέπτου χθες στο ΟΑΚΑ, να γίνονταν σε ένα οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Γιατί με τέτοια εμφάνιση και μία διαφορά 18 πόντων επί του ΠΑΟ στο ΟΑΚΑ με οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο θα οδηγούσε και σε νίκη. Προφανώς βέβαια τα τρίποντα άλλες φορές θα μπουν και άλλες όχι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η ομάδα παίζει πολύ καλύτερη άμυνα, αλλά και αρχίζει σταδιακά να αξιοποιεί και άλλα επιθετικά όπλα με βάση την αξία και τα βιογραφικά των παικτών της. Με την Κλαπέιντα το ματς είναι σημαντικό στην προσπάθεια πρόκρισης και ο Άρης πρέπει να δώσει την μάχη του. Θα είμαστε μαζί με την ομάδα σε αυτή της την προσπάθεια στην Λιθουανία, οπότε θα έχει και ρεπορτάζ από πρώτο χέρι και σήμερα και αύριο πριν και μετά το παιχνίδι.

Εξίσου σημαντικό και ακόμα περισσότερο είναι και το παιχνίδι με τον Προμηθέα. Δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες απώλειες και ξεκάθαρα σε αυτό το ματς ο Άρης πρέπει να βγάλει το καλό του πρόσωπο ώστε να φτάσει στο ροζ φύλλο αγώνα και το ματς στο ΟΑΚΑ πρέπει να αποτελέσει οδηγό και όχι να ρίξει στάχτη στα μάτια. Στην τελική στο ΟΑΚΑ η ομάδα έχασε με 82-77 και δεν πήρε τίποτα παραπάνω από ότι θα έπαιρνε αν έχανε και με 40 πόντους. Πήρε όμως ψυχολογία, πήρε αυτοπεποίθηση, πήρε πίστη, αλλά και μία αίσθηση ότι ως τώρα αδικεί τον εαυτό της.

Αυτό πρέπει να το επιβεβαιώσει και στην Λιθουανία και στο Παλέ με τον Προμηθέα με ένα και μόνο τρόπο. ΜΕ ΝΙΚΕΣ!

ΥΓ1 Είχε τεράστιο ενδιαφέρον η συνέντευξη του κ.Αλαφούζου. Προφανώς και προσωπικά δεν με απασχολούν τα όσα είπε για τον Παναθηναϊκό. Απλά αναρωτιέμαι όλα όσα είπε για Ενώσεις, ΚΕΔ, στημένα παιχνίδια, παράγοντες παλιούς και νέους τα άκουσε κάποιος εισαγγελέας; Μπααααααααααα

ΥΓ2 Η εβδομάδα είναι σημαντική για το ποδοσφαιρικό τμήμα από άποψη δουλειάς και προετοιμασίας με περισσότερες επιλογές για τον Χιμένεθ μετά από καιρό. Κόντρα αρχικά στην ΑΕΚ, αλλά και στα υπόλοιπα παιχνίδια ο Άρης πρέπει να παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο και κυρίως να κάνει ότι στην αρχή τις έλευσης του Ισπανού τεχνικού. Να κατακτήσει αποτελέσματα, να πάρει νίκες, να πάρει βαθμούς. Γιατί μόνο το αποτέλεσμα μετράει αυτή την στιγμή και πολλές από τις επόμενες στιγμές…