Ολυμπιακός - Καρδίτσα: Το μπλοκ «party» του Κώστα Αντετοκούνμπο! (vid)
Λίγο μετά τη νίκη-πρόκριση του Προμηθέα Πάτρας επί της ΑΕΚ, o Ολυμπιακός με την Καρδίτσα αναμετρήθηκαν για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού του Stoiximan Super Cup.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε ό,τι ήθελε έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, όμως εκείνος που ξεχώριστε για την αμυντική του ικανότητα δεν ήταν άλλος από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» μεταμορφώθηκε σε προστάτη της ρακέτας κάνοντας μπλοκ «party» σταματώντας τρεις φορές τους αντιπάλους του.
Δείτε το βίντεο
