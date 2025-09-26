Ο Κώστας Αντετοκούνμπο... σκέπασε τα καλάθια με τρεις τάπες στην τρίτη περίοδο του Ολυμπιακός - Καρδίτσα.

Λίγο μετά τη νίκη-πρόκριση του Προμηθέα Πάτρας επί της ΑΕΚ, o Ολυμπιακός με την Καρδίτσα αναμετρήθηκαν για το δεύτερο εισιτήριο του τελικού του Stoiximan Super Cup.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε ό,τι ήθελε έχοντας πολλούς πρωταγωνιστές, όμως εκείνος που ξεχώριστε για την αμυντική του ικανότητα δεν ήταν άλλος από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» μεταμορφώθηκε σε προστάτη της ρακέτας κάνοντας μπλοκ «party» σταματώντας τρεις φορές τους αντιπάλους του.