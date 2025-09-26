Ολυμπιακός: Χωρίς ΜακΚίσικ στον ημιτελικό με την Καρδίτσα
Ο Ολυμπιακός και η Καρδίτσα θα διεκδικήσουν την πρόκριση στον τελικό του Stoiximan Super Cup, με τον ημιτελικό της Ρόδου να είναι προγραμματισμένος για απόψε, Παρασκευή (26/9) στις 20:30.
Εκτός της λίστας ξένων για την αναμέτρηση από την πλευρά του Ολυμπιακού έμεινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Με αυτόν τον τρόπο, οι ξένοι τους οποίους θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είναι οι Λι, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ.
Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του αγώνα θα πάρει το «εισιτήριο» για τον τελικό του Σαββάτου (20:00). Εκεί θα παίξει με τον νικητή του έτερου ημιτελικού ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών.
