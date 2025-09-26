Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τον θεσμό του Super Cup και τα υπόλοιπα παιχνίδια στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Σήμερα, όπως και κάθε μέρα, μπείτε στην παρέα των Galacticos στις 14:00. Η Έλενα Παπαδοπούλου, ο Νίκος Αθανασίου, Κώστας Νικολακόπουλος και Γιώργος Τσακίρης αναλύουν τις εξελίξεις μετά την ευρεία νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις στην πρεμιέρα του στο Europa League, αλλά και τα τελευταία νέα από το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Απευθείας συνδέσεις με Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα (26/9) στη Ρόδο ξεκινά η δράση στο Super Cup με δύο ημιτελικούς. Στις 17:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Προμηθέα, στον πρώτο αγώνα της διοργάνωσης, με την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2. Ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (27/9, 20:00), όπου θα βρει απέναντί του τον θριαμβευτή του άλλου ημιτελικού.

Αργότερα το βράδυ, στις 20:30, ο Ολυμπιακός ξεκινά τη σεζόν απέναντι στην Καρδίτσα, στον δεύτερο ημιτελικό που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2. Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στη διοργάνωση με στόχο να συνεχίσουν την περσινή τους καλή πορεία, ενώ η Καρδίτσα θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη στο Super Cup.

Στο ποδόσφαιρο, η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται τη Βέρντερ Βρέμης (21:30, Nova Sports 3) και στην Πορτογαλία, η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη αγωνίζεται κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας