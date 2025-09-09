Το Σούπερ Καπ Γυναικών θα λάβει χώρα στην Άρτα, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΣ Γιάννινα να κοντράρονται για τον τίτλο.

Πρεμιέρα για το μπάσκετ Γυναικών στην Άρτα, με τον νταμπλούχο Ολυμπιακό και τον φιναλίστ του Κυπέλλου, ΠΑΣ Γιάννινα, να ανοίγουν τη σεζόν με μια «μάχη» τίτλου. Το Σούπερ Καπ θα διεξαχθεί στις 28 Σεπτεμβρίου, στις 16:00, στο κλειστό γυμναστήριο Τ9.

Οι «ερυθρόλευκες» ξεκινούν τη χρονιά με τη διεκδίκηση ενός ακόμη τίτλου, ενώ η ομάδα των Ιωαννίνων θέλει να πάρει τη ρεβάνς για την περσινή ήττα στον τελικό Κυπέλλου από τον ίδιο αντίπαλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

«Το μπάσκετ γυναικών επιστρέφει για την σεζόν 2025-26 και η δική του πρεμιέρα θα γίνει με έναν νέο θεσμό: Το Super Cup!

Ολυμπιακός και ΠΑΣ Γιάννινα θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στην Άρτα, μια πόλη που έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι αγαπά το μπάσκετ. Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το double την σεζόν 2024-25, ενώ ο ΠΑΣ Γιάννινα ήταν ο φιναλίστ του Κυπέλλου Γυναικών.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο Τ9. Το ραντεβού έχει κλειστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου στις 16.00 με την σημαντική υποστήριξη του Δήμου Αρταίων.

Η αναμέτρηση θα καλυφθεί και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.»