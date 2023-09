O Oλυμπιακός έστειλε τις ευχές του στον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος για τη γέννηση του παιδιού του.

Ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος επέστρεψε με άδεια στην Αθήνα, καθώς η γυναίκα του θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα στην 6άδα των ξένων να μπει ο Σακίλ ΜακΚίσικ για τον Παναθηναϊκό.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν τον ξέχασαν και έστειλαν στον Αμερικανό της ευχές του για αυτή την ξεχωριστή στιγμή στη ζωή του. «Άλλη μία όμορφη ευλογία για την οικογένειά σου Νάιτζελ. Μακάρι η οικογένειά σου που μεγαλώνει να είναι ευλογημένη με μεγάλες αναμνήσεις και μεγάλη χαρά», έγραψαν οι ερυθρόλευκοι που σε λίγες ώρες (20:30) θα κοντραριστούν με τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Super Cup στο ματς που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Another beautiful blessing for your family @NigelWG5 . May your growing family be blessed with the great memories and great fun. #OlympiacosBC #WeOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/WH8I7p21tX