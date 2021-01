Ενεργοποιεί «βόμβα» με Μπαρέα η Εστουδιάντες! (pic)

Τεράστια κίνηση για την Εστουδιάντες.

Σύμφωνα με τον Μarc Stein οι Ισπανοί έχουν έρθει σε συμφωνία με τον Τζέι Τζέι Μπαρέα, τον οποίο θα έχουν στο ρόστερ μέχρι τον Μάη.

Ο Πορτορικάνος γκαρντ κυκλοφορούσε ελεύθερος μετά από μια σημαντική καριέρα στους Μάβερικς με το πρωτάθλημα του 2011 να ξεχωρίζει.

Ο Μπαρέα δεν έχει αφήσει την προοπτική του ΝΒΑ, ωστόσο ήθελε μια ομάδα για να έχει χρόνο συμμετοχής και να επιχειρήσει το comeback στα playoffs στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

The longtime @dallasmavs guard JJ Barea is finalizing an agreement to sign with Estudiantes in Spain's @LigaEndesa, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 23, 2021