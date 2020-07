Η Γκραν κανάρια ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Αμερικανού φόργουορντ/σέντερ, αφού έκανε χρήση του «tanteo» και ισοφάρισε την πρόταση της Μπανταλόνα (όπως είχε δικαίωμα να κάνει) με αποτέλεσμα να κρατήσει τον παίκτη.

Ο 26χρονος παίκτης αγωνίστηκε πέρυσι σε 24 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 6,4 πόντους και 2 ριμπάουντ.

[ ENG] Herbalife Gran Canaria tabs Jacob Wiley.

Wiley finished 18-19 campaign with the team and played last season for Panathinaikos.

— Herbalife Gran Canaria (@GranCanariaCB) July 17, 2020