Ο Τζίμι Μπάρον αποσύρθηκε με συγκινητικό τρόπο (vid)

Ο Μπίλι Μπάρον συνεχίζει να μεγαλουργεί και φέτος θα αγωνιστεί στην Ζενίτ, αλλά ο αδερφός του Τζίμι Μπάρον αποφάσισε να αποσυρθεί από το παρκέ.

Ο 34άχρονος Αμερικανός κατέκτησε το Eurocup με την Λοκομοτίβ Κουμπάν και πέρυσι αγωνίστηκε στην γαλλική Ρεμς.

Ο Τζίμι Μπάρον αποχαιρέτησε την δράση με ένα συγκινητικό βίντεο.

Δείτε το...

What a ride. Hanging them up. Thank you to everyone who supported me along the way. I’m a firm believer of “you’re only as good as the people around you.” I was and still am very lucky and fortunate to have some amazing people who’ve helped me during my career. Thank you. pic.twitter.com/xhGm3z0GyB

— Jimmy Baron (@JBaronJr) September 26, 2020