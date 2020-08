Τέπιτς: Επίσημα στην Μέγκα Μπεμάξ (pics)

Ο 33χρονος φόργουορντ, που έχει αγωνιστεί δύο φορές στον ΠΑΟΚ (2015-16, 2018-19) και μία στον Ηρακλή (2019-20), επέστρεψε στην πατρίδα του.

Ο Μιλένκο Τέπιτς ανακοινώθηκε επίσημα από την Μέγκα Μπεμάξ και είπε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι ξανά στο Βελιγράδι κι είμαι μέλος της Μέγκα. Παρόλο που είναι μια ομάδα που βοηθά στην ανάπτυξη παικτών, μετά από συζήτηση που είχα με τον προπονητή, Βλάντιμι Γιοβάνοβιτς, κατάλαβα ότι μπορώ να βρω το ρόλο μου, ο οποίος θα είναι και αυτός του μέντορα επίσης. Θα κάνω το καλύτερο, για να βοηθήσω αυτά τα νέα παιδιά να εξελιχθούν σε καλούς παίκτες και να εκπληρώσουν την προοπτική που έχουν, μέσα από καλά αποτελέσματα. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν».

One great step towards completing the team for the upcoming season!

IT'S OFFICIAL: Milenko Tepić is a new player of @KKMegaBemax! Welcome back to #ABALiga!

More at: https://t.co/BUGDFa1fXb pic.twitter.com/F7qkVeQSjh

— ABA Liga (@ABA_League) August 10, 2020