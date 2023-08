Τα μεγάλα τρίποντα του Γκόρντον που απέκλεισαν την Αργεντινή (vid)

Οι Μπαχάμες πανηγύρισαν την πρόκριση στο Προολυμπιακό τουρνουά και το οφείλουν σε μεγάλο βαθμό στον Έρικ Γκόρντον που ήταν κομβικός στη νίκη επί της Αργεντινής.

Οι Μπαχάμες έγιναν η πέμπτη ομάδα που προκρίθηκε στο Προλυμπιακό Τουρνουά μετά από τη νίκη επί της Αργεντινής με 82-74 στον τελικό του προ-προολυμπιακού τουρνουά που διεξήχθη μπροστά στους φιλάθλους της «αλμπισελέστε» στο Σαντιάγο ντελ Εστέρο.

Σε κάθε περίπτωση, ο Έρικ Γκόρντον ήταν εκείνος που κουβάλησε επιθετικά τις Μπαχάμες, σημειώνοντας 27 πόντους με 5/6 βολές, 2/6 δίποντα, 6/7 τρίποντα σε 34'. Μάλιστα ο 34χρονος γκαρντ των Φοίνιξ Σανς πέτυχε τρία μεγάλα τρίποντα στα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα με τους Αργεντινούς.

Αρχικά, σκόραρε για το 74-73 στα 2:38 για το τέλος, δίνοντας το προβάδισμα στις Μπαχάμες, ακολούθως έκανε το 77-75 στο 1:32 και έδωσε το τελικό χτύπημα στην «αλμπιστελέστε», σκοράροντας για το 80-75 στα 20.2" για το φινάλε, κλειδώνοντας την πρόκριση στο Προολυμπιακό τουρνουά.

