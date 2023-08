Ο Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι ήταν για ένα ακόμα ματς εκείνος που έκανε την διαφορά για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Πολωνίας.

Ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού πρόσθεσε μία ακόμα εξαιρετική εμφάνιση στο ενεργητικό του.

Απέναντι στην Ουγγαρία για την 1η αγωνιστική του προ-Προολυμπιακού τουρνουά έκανε σπουδαία εμφάνιση και βοήθησε την Πολωνία να επικρατήσει δύσκολα με 83-81.

Συγκεκριμένα στα 27:21 που έμεινε στο παρκέ είχε 22 πόντους με 8/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος.

Μπορείτε να δείτε τις καλύτερες στιγμές του Αλεξάντερ Μπαλτσερόφσκι από το ματς της Κυριακής (13/8)

Olek Balcerowski Vs Hungary - Full Highlights



22pts

8/9 2p

1/4 3p

3/3 1p

6 Reb

1 As

1 To#paobc pic.twitter.com/5uBrPz9wRO