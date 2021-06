Λιθουανία: Με όλα τα αστέρια της στο Προολυμπιακό τουρνουά! (pic)

Η Λιθουανία ανακοίνωσε τους 12 παίκτες που θα βρεθούν στο Προολυμπιακό τουρνουά του Κάουνας.

Οι Ντομάντας Σαμπόνις και Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι οι δύο παίκτες που ξεχωρίζουν περισσότερο στο ρόστερ της εθνικής Λιθουανίας ενόψει του Προολυμπιακού τουρνουά που θα διεξαχθεί στο Κάουνας και στο οποίο θα πάρουν επίσης μέρος η Κορέα και η Βενεζουέλα. Στον άλλο όμιλο υπάρχουν τα συγκροτήματα της Πολωνίας, της Σλοβενίας και την Αγκόλα.

Όπως είναι γνωστό μόνο μία ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Συγκεκριμένα οι 12 παίκτες της Λιθουανίας είναι οι Καλνιέτις, Λεκαβίτσιους, Κουζμίνσκας, Μπέντζιους, Μασιούλις, Σαμπόνις, Γκεντράιτις, Ντίμσα, Μπουτκεβίτσιους, Βαλαντσιούνας, Γκριγκόνις και Γιοκουμπάιτις.

Our final 12 man roster for #FIBAOQT in Kaunas 🇱🇹 #mesuzlietuva #ltubasketball pic.twitter.com/114jb6XGIr