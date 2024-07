Ο Γκόγκα Μπιτάτζε προσπάθησε να πετύχει αυτοκολάθι στο ματς της Εθνική Γεωργίας κόντρα στις Φιλιππίνες νομίζοντας πως αν ευστοχούσε, θα έδινε ελπίδες στη χώρα του.

Σε μια ασυνήθιστη ενέργεια προχώρησε ο Γκόγκα Μπιτάτζε, ο οποίος σε βολές που κέρδισε η ομάδα των Φιλλιπίνων 2.8 δευτερόλεπτα πριν την λήξη του παιχνιδιού, επιχείρησε να σκοράρει ένα αυτοκαλάθι. Ο λόγος; Προφανώς νόμιζε πως θα έστελνε το παιχνίδι στην παράταση και θα έδινε άλλη μια ευκαιρία στην Γεωργία, η οποία χρειαζόταν νίκη με 19 πόντους διαφορά, για να πάρει το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Προόλυμπιακού Τουρνουά Μπάσκετ που διεξάγεται στην Λετονία. Όμως ακόμα και αν ισοφάριζε, δεν θα μετρούσε το καλάθι και θα χρεωνόταν με τεχνική ποινή.

Τελικά δεν μπόρεσε να βάλει αυτοκαλάθι με αποτέλεσμα η Γεωργία ναι μεν να κερδίσει τις Φιλιππίνες (94-96), αλλά να αποκλειστεί από την συνέχεια του Προολυμπιακού Τουρνουά έχοντας μια νίκη και μια ήττα.

Yo, this was crazy.



Georgia needed to win by 19+ to advance to the #FIBAOQT semi-finals.



Goga Bitadze tried to put back a missed free throw on the OPPONENT’S basket to send it to OT and give them a shot, but missed.



Wow, man. pic.twitter.com/nygcjwiLNE