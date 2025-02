Η Γεωργία έπαιξε ψυχωμένα στο τέλος και κατάφερε να επικρατήσει εντός έδρας επί της Δανίας με σκορ 62-60 και να εξασφαλίσει την πρόκριση της στην τελική φάση του Eurobasket.

Η Γεωργία επικράτησε στον... άτυπο τελικό για την πρόκριση στο Eurobasket επί της Δανίας στη Τιφλίδα με σκορ 62-60, με τους φίλους, τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας να γίνονται ένα μετά τον τελευταίο ήχο της γραμματείας.

Οι γηπεδούχοι έπαιξαν υποδειγματική άμυνα στο πρώτο μέρος του αγώνα χωρίς να επιτρέπουν στους Δανούς να εφαρμόσουν το επιθετικό τους πλάνο, κάτι που εξάλλου μαρτυρά και το 37-25 του πρώτου ημιχρόνου (18-4 επιμέρους στο δεύτερο δεκάλεπτο).

