Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κάρφωσε εντυπωσιακά μετά από πάσα του Νικ Καλάθη.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Δομινικανή Δημοκρατία στο πρώτο ματς της «γαλανόλευκης» στο προολυμπιακό τουρνουά που διεξάγεται στη χώρα μας.

Ήδη από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη άρχισαν να προσφέρουν θέαμα σε όσους παρακολουθούν το παιχνίδι. Μία από αυτές τις φάσεις ήταν και το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ύστερα από τρομερή alley oop πάσα του Νικ Καλάθη.

How's the weather up there Giannis?#FIBAOQT x @hellenicbf pic.twitter.com/fHmOQo1a8z