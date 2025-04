Η FIBA δημοσίευσε τα πρώτα Power Rankings ενόψει EuroBasket 2025 και η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται στην τέταρτη θεση.

Η Εθνική Ανδρών έμαθε πρόσφατα τους αντιπάλους της στο EuroBasket 2025, αντιμετωπίζοντας τη συνδιοργανώτρια Κύπρο και τις Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Ιταλία και Ισπανία.

Η Εθνική θα κάνει πρεμιέρα απέναντι στην Ιταλία στις 28/8 και η Παγκόσμια Ομοσπονδία δημοσίευσε τα πρώτα Power Rankings ενόψει EuroBasket 2025, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην τέταρτη θέση.

Στην πρώτη θέση φιγουράρει η Σερβία και ακολουθούν η Γαλλία με τη Γερμανία.

Το EuroBasket 2025 θα διεξαχθεί το διάστημα 27 Αυγούστου-14 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 24 ομάδων. Η Κύπρος, η Φινλανδία, η Πολωνία και η Λετονία είναι οι τέσσερις συνδιοργανώτριες χώρες ενώ η τελική φάση θα διεξαχθεί στη Ρίγα.

