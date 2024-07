Ο Λούκα Ντόντσιτς συνηθίζει να το... διασκεδάζει ακόμα και στις προπονήσεις, ακόμα και αν πρέπει να... διαλύσει μια κάμερα.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ συχνά-πυκνά κλέβει την παράσταση και έξω από τις τέσσερις γραμμές των αγώνων των Ντάλας Μάβερικς.

Είτε δοκιμάζοντας κάποια από τα αγαπημένα του «trick shots», είτε πειράζοντας τους συμπαίκτες του, είτε βρίσκοντας ένα σωρό τρόπους για να κάνει την πλάκα του.

Ακόμα και φορώντας τη φανέλα της εθνικής Σλοβενίας, ο Λούκα Ντόντσιτς δεν... αλλάζει τις συνήθειές του! Απόδειξη; Τα καμώματά του κατά τη διάρκεια της προπόνησης στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Συγκεκριμένα και από εκεί που δεν το περίμενε κανείς, πέταξε τη μπάλα πάνω στην κάμερα που κατέγραφε την προπόνηση και στη συνέχεια χαμογελώντας θέλησε να... διορθώσει το τρολάρισμά του.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Things that happen at practice of Slovenian basketball team. 😂#mojtim pic.twitter.com/GKbo725V3X