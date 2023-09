Συνήθεια έχει γίνει στο Mundobasket να καταλήγει το βραβείο του MVP σε point guard.

Οι Γερμανοί κατάκτησαν δικαιότατα το Mundobasket, νικώντας τη Σερβία στον τελικό με μπροστάρη και ηγέτη τον Ντένις Σρέντερ. Ο Dennis The Menace ήταν συγκλονιστικός και στον τελικό απέναντι στην παρέα του Μπογκντάνοβιτς και έτσι πήρε στα χέρια του το βραβείο του MVP της διοργάνωσης.

Και πλέον συνηθίζουμε στο να καταλήγει το συγκεκριμένο βραβείο σε point guard. Το 2014 ο Κάιρι Ίρβινγκ χαμογέλασε μετά το απίθανο Παγκόσμιο που έκανε με την Team USA. Το 2019 ήρθε η σειρά ενός άλλου σπουδαίου point guard, του Ρίκι Ρούμπιο να οδηγήσει την Ισπανία στη Γη της Επαγγελίας. Και θα πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε point guard MVP. Στο μακρινό 1984 και τον Ντοκ Ρίβερς των Αμερικανών.

Από το 1986 μέχρι και το 2010, το βραβείο το πήρε μια φορά γκαρντ, αλλά όχι point guard. To 1986 πήγε στον τεράστιο Ντράζεν Πέτροβιτς, ενώ στις έξι επόμενες διοργανώσεις πήγε δύο φορές σε σέντερ (Σακίλ, Πάου Γκασόλ) και τέσσερις σε φόργουορντ (Κούκοτς, Μποντίρογκα, Νοβίτσκι και Ντουράντ). Αλλά τα τελευταία χρόνια κουμάντο κάνουν οι point guard.

A true leader on the floor.



Dennis Schröder is the TISSOT MVP of FIBA World Cup 2023. ⭐️🇩🇪#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/a4o7KCofnU