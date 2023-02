Τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 συνεχίζονται και ο "Mop Guy"... χτύπησε ξανά με νέο σόου σκουπίζοντας το παρκέ.

Βρισκόμαστε λίγες ημέρες προτού ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων στο στάδιο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023 και μία από τις εικόνες που μένει ακόμη χαραγμένη είναι ο "Mop Guy" (ο άνθρωπος που σκουπίζει το παρκέ) που εμφανίστηκε για νέο σόου.

Στο παιχνίδι της Ανγκόλας με το Πράσινο Ακρωτήρι, εκείνος έδωσε το «παρών» για να προσφέρει νέα παράσταση στο κοινό που ξετρελαίνεται με την παρουσία και την ενέργειά του.

Το πάθος και η αφοσίωσή του στο να σκουπίζει το παρκέ προστατεύοντας τους παίκτες από πιθανό τραυματισμό έχει δημιουργήσει τα πιο viral βίντεο του Mundobasket.

Toy “The Mop Guy” is taking over the show 🧽 🕺#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/dotNljpi5n