Η Ιταλία άντεξε στην ασφυκτική πίεση της Γεωργίας του Ηλία Ζούρου και με το τελικό 84-85 πήρε τη νίκη και την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Η Ιταλία κατάφερε να επικρατήσει της Γεωργίας του Ηλία Ζούρου έπειτα από το θρίλερ στο οποίο εξελίχθηκε η αναμέτρηση. Το χρονόμετρο κοκκίνισε με τον πίνακα να γράφει 84-85 και να χαρίζει την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 στην ομάδα του Ποτζέκο που έφτασε στο 6-2.

Τα τρίποντα είχαν την τιμητική τους για τους Ιταλούς στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, όπου σκόραραν 10/20 (50%), με τον ΜακΦάντεν να διαμορφώνει με ανάλογο τρόπο το 40-43 με το οποίο κατευθύνθηκαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Το σύνολο του Ποτζέκο προτίμησε το παιχνίδι έξω από το τόξο, ενώ το πλάνο της Γεωργίας είχε περισσότερο παιχνίδι κοντά στο καλάθι με 10/16 δίποντα (4/13 τρίποντα).Στην τρίτη περίοδο, μετά το 45-52 του Τεσιτόρι και κυρίως με τις προσπάθειες του Τσιντσάτζε η Γεωργία πλησίασε ακόμη περισσότερο, ενώ ο Σενγκέλια έδωσε κεφάλι στο σκορ για τους γηπεδούχους με 58-57 (29') μετά το αρχικό δεκάλεπτο.

Death. Taxes. Spissu with big buckets when @Italbasket needs it the most 🔥#FIBAWC x #WinForItalia



📺 Watch live games and extended highlights on Courtside1891 https://t.co/bzlIOrnFkg pic.twitter.com/95KZkBpQ3n