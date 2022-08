Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος στα τέσσερα ματς που αγωνίστηκε με την Εθνική ομάδα πριν από το Eurobasket και το Gazzetta με τη βοήθεια της Instat αναλύουν το παιχνίδι του Έλληνα σούπερ σταρ.

Η αλήθεια είναι ότι περίμενε όλος ο κόσμος την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας.

Άπαντες γνωρίζουν καλά ότι είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προκειμένου να φτάσει σε μια μεγάλη διάκριση στο ερχόμενο Eurobasket. Άλλωστε συμπληρώνονται ήδη 13 χρόνια από την τελευταία φορά που η «επίσημη αγαπημένη» κατάφερε να σκαρφαλώσει στο βάθρο των νικητών... Ε, δεν είναι και λίγα.

Γι' αυτόν τον λόγο, άλλωστε, οι ευθύνες που «βαραίνουν» τον Έλληνα σούπερ σταρ είναι (πολύ) μεγαλύτερες. Όμως όπως έχει αποδείξει και στο ΝΒΑ, δεν είναι κάτι που τον φοβίζει. Ίσα-ίσα είναι κάτι που τον «γεμίζει» με κίνητρο και περισσότερη «δίψα» για το «βήμα παραπάνω» με γαλανόλευκη φανέλα.

Πριν από το πρώτο τζάμπολ του Eurobasket, η Εθνική μας ομάδα έδωσε στο σύνολο επτά παιχνίδια. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε στα τέσσερα από αυτά και βάλθηκε να επιβεβαιώσει όλους τους λόγους που οι Έλληνες φίλαθλοι περιμένουν πολλά από εκείνον. Το Gazetta με τη βοήθεια της Instat αναλύουν το παιχνίδι του «Greek Freak» στα δύο φιλικά με την Ισπανία και την Πολωνία, όπως επίσης και στις δύο αναμετρήσεις για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στη Σερβία και στο Βέλγιο.

Συγκεκριμένα σε αυτά τα τέσσερα ματς, ο Giannis αγωνίστηκε 27:40 λεπτά κατά μέσο όρο και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 30.3 πόντους, 7.3 ριμπάουντ, 2.5 ασίστ, 1.5 κλεψίματα και 2 λάθη. Επιπλέον σούταρε με ποσοστό 73.9% στα δίποντα έχοντας 34/46 σουτ, με 41.2% στα τρίποντα έχοντας 7/17 προσπάθειες έξω από τα 6.75 μέτρα αλλά και με μόλις 61.5% στις βολές με 32/52.

Το Shot Chart του Γιάννη στα τέσσερα φετινά ματς με την Εθνική

Από τα 34 εύστοχα δίποντα, τα 30 από αυτά σημειώθηκαν μέσα από το «ζωγραφιστό» ενώ είχε επίσης άλλες τέσσερις εύστοχες προσπάθειες με midrange shot. Όσον αφορά τα τρίποντα είχε 5/12 από τις 45 μοίρες, 2/5 από την κορυφή και μία άστοχη προσπάθεια από τη γωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα συνολικά 41 εύστοχα σουτ εντός παιδιάς, τα 23 προήλθαν από ασίστ των συμπαικτών του (σ.σ. οκτώ από τον Καλάθη, επτά από τον Ντόρσεϊ, δύο από τον Παπανικολάου, δύο από τον Θανάση Αντετοκούνμπο, μία από τον Σλούκα, μία από τον Κασελάκη, μία από τον Κώστα Αντετοκούνμπο και μία από τον Μποχωρίδη)

Πώς όμως επέλεγε να επιτεθεί σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια πριν από το Eurobasket;

Σύμφωνα με την Instat, ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ «ξοδεύει» κατά μέσο 4.5 κατοχές σε καταστάσεις transition και παίρνει τους 7.5 από τους 30.3 πόντους με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή ποσοστό κατοχών που φτάνει το 21.4%. Από εκεί και πέρα ο «Greek Freak» χρησιμοποιεί 2.8 κατοχές για 2.5 πόντους σε κάθε ματς ύστερα από παιχνίδι απομόνωσης, ενώ το ίδιο ποσοστό κατοχών (2.8 ανά παιχνίδι) αλλά όντας λιγότερο αποτελεσματικός (1.5 πόντοι ανά παιχνίδι) έρχεται ύστερα από post up.

Αντίθετα, περισσότερο αποτελεσματικός είναι όταν τελειώνει φάσεις με pick n roll (3.8 πόντοι για 2.3 κατοχές), με catch and drive (4.8 πόντοι για 2.3 κατοχές) όπως επίσης και όταν σουτάρει ύστερα από pick n pop (2.5 πόντοι για 1.3 κατοχές). Τέλος χρησιμοποιεί πολύ λιγότερο το κόψιμο στη μπασκέτα (4.8% των κατοχών), το catch and shoot (4.8% των κατοχών), το σκοράρισμα ύστερα από screen off (3.6% των κατοχών του) όπως επίσης το Pick n Roll ως χειριστής (3.6% των κατοχών) και τις καταστάσεις hand off (1.2% των κατοχών).

Εν κατακλείδι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε 63 προσπάθειες για καλάθι εντός παιδιάς από τις συνολικά 251 προσπάθειες της Εθνικής σε αυτά τα ματς. Όπερ σημαίνει το 1/4 των συνολικών επιθέσεων. Μάλιστα σούταρε και τις 50 από τις 99 βολές του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Οριακά περισσότερες από τις μισές!

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε όλες τις εύστοχες προσπάθειες του Γιάννη Αντετοκούμπο στα τέσσερα αυτά παιχνίδια.