Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χάρισε την υπογεγραμμένη φανέλα του σε ένα φίλαθλο με αμαξίδιο, μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βέλγιο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρώτα σκόρπισε το Βέλγιο και ύστερα μοίρασε περισσότερη χαρά. Στάθηκε στο κέντρο του γηπέδου, όπου συνάντησε ένα παιδί με αμαξίδιο και του πρόσφερε ένα δώρο.

Του έδωσε τη φανέλα που φόρεσε στην αναμέτρηση και σκόραρε 26 πόντους, αφού πρώτα την υπέγραψε. Η χαρά στο πρόσωπο του φιλάθλου ήταν μοναδική.

Όσο για την αποχώρησή του; Ο Giannis μπήκε στη φυσούνα έχοντας τυλιγμένη στο σώμα του μία πετσέτα.

Η φανέλα του @Giannis_An34 πήγε σε καλά χέρια... Spreading joy even after the end of the game! #FIBAWC #GREBEL #WinForHellas #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/qp1r0fwF6h