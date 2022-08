Λάρκιν: «Ο κόσμος περιμένει να δει στην Εθνική τον παίκτη της Εφές, αλλά ο ρόλος μου είναι διαφορετικός»

Ο Λάρκιν της Τουρκίας σε σχέση με τον Λάρκιν της Εφές είναι δύο εντελώς διαφορετικοί παίκτες, όπως δήλωσε ο ίδιος του στο twitter.

Η Τουρκία ηττήθηκε στην έδρα της από τη Σερβία με 72-79 και είδε τις ελπίδες της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 να μειώνονται στο ελάχιστον. Ο Σέιν Λάρκιν έμεινε στους 4 πόντους, με 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ και έδωσε... εξηγήσεις για αυτήν του την απόδοση στο twitter.

«Ο ρόλος μου στην Εθνική σε σχέση με αυτόν στην Εφές είναι διαφορετικός. Ο κόσμος θέλει να δει τον ίδιο παίκτη, όμως είναι διαφορετικός, με άλλη προσωπικότητα. Παίζω για να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου να γίνουν καλύτεροι και να κερδίσουν. Δεν αφορά εμένα, αλλά εμάς ως σύνολο. Περήφανος για τον χαρακτήρα που δείξαμε» αναφέρει ο Λάρκιν στον προσωπικό του λογαριασμό.

Ο γκαρντ της Εφές, παρόλο που έχει τον Αταμάν που τον ξέρει πολύ καλά στην άκρη του πάγκου, έχει δευτεραγωνιστικό ρόλο στην Τουρκία, πίσω από τους NBAers της περιφέρειας, Κορκμάζ και Οσμάν, χωρίς ακόμα να μπορεί να καταθέσει στο παρκέ όλα του τα θετικά χαρακτηριστικά.

My role w the national team and my role w Efes are different. Ppl want the same guy but it’s a different team w different personnel. I play to help my teammates be better and too win. It’s not about me, it’s about us. Proud of our character tonight but we came up short.