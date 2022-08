Τζόκοβιτς και Ομπράντοβιτς παρακολουθούν παρέα το Σερβία - Ελλάδα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς μαζί με τον γιο του, πήραν θέση δίπλα στο παρκέ και τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το μεγάλο παιχνίδι.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς από την στιγμή που δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, πήγε να δει το Σερβία - Ελλάδα για τα προκριματικά του Mundobasket.

Ο Σέρβος τενίστας πήγε στο Stark Arena μαζί με τον γιο του για να δει το κρίσιμο ματς για την Εθνική ομάδα της πατρίδας του και έκατσε δίπλα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αμφότεροι μόλις συναντήθηκαν αγκαλιάστηκαν, ενώ στην διάρκεια του αγώνα σχολίαζαν τις φάσεις των δύο ομάδων.

Novak #Djokovic in attendance for the Serbia – Greece FIBA World Cup qualifier game. Sitting next to Partizan head coach Zeljko Obradovic. pic.twitter.com/giSVOiFlJN

Ο Τζόκοβιτς αποθεώθηκε κατά την είσοδό του από το κοινό στο κλειστό του Βελιγραδίου.

Thought everyone was screaming for me but nope, it was @DjokerNole pic.twitter.com/EepIDPcujF