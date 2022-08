Δύο σημαντικές προσωπικότητες του σερβικού αθλητισμού θα δουν δίπλα-δίπλα την αναμέτρηση Σερβία-Ελλάδα για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα καθίσουν μαζί στις court seats της «Stark Arena» προκειμένου να παρακολουθήσουν δια ζώσης το μεγάλο ματς μεταξύ Σερβίας και Ελλάδας.

Όπως είναι γνωστό έχει ανακοινωθεί ήδη το sold out για την αναμέτρηση των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το τζάμπολ του αγώνα θα δοθεί στις 21:00 και θα μεταδοθεί «ζωντανά» από το Novasports Prime.

#Djokovic might not be at the #USOpen, but he will attend 🏀 game between Serbia and Greece in packed Belgrade Arena 🔥 pic.twitter.com/eIuiHHc97z