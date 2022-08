Οι φόβοι των Γεωργιανών επιβεβαιώθηκαν για τον Τορνίκε Σενγκέλια, ο οποίος θα χάσει το ερχόμενο Eurobasket λόγω του τραυματισμού του στον ώμο!

Ραντεβού με την ατυχία του είχε ο Τόκο Σενγκέλια στο πρώτο επίσημο ματς της Γεωργίας κόντρα στην Ολλανδία για τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο τραυματισμός του στον ώμο αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρός με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ από το ερχόμενο Eurobasket.

Μάλιστα υπάρχουν φόβοι ότι θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες καθώς θα περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείου.

Breaking news: Unfortunatelly @TokoShengelia23 will miss Eurobasket 2022. His injury is serious and he might stay out of the courts for few months. #EuroBasket