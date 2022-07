Δε θα μπορούσε να λείπει ο Νίκος Γκίκας και το καλάθι που πέτυχε κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία από τα καλύτερα buzzer-beater του τελευταίου παραθύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Νίκος Γκίκας μπορεί τη δεδομένη χρονική στιγμή να παίζει... μπιτς βόλεϊ στη Σύρο, όμως είχε την τιμητική του στο βίντεο της FIBA με τα καλύτερα buzzer-beater του τελευταίου παραθύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγκεκριμένα το καλάθι του γκαρντ του Προμηθέα από το κέντρο του γηπέδου απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία συμπεριλήφθηκε στη λίστα, μαζί με μερικά ακόμα πολύ θεαματικά σουτ της τελευταίας στιγμής...

Τα buzzer-beater που επέλεξε η FIBA

How did they do it? 😱



Watch the mixtape of the incredible buzzer-beaters from the last #FIBAWC Qualifiers window 🎬#WinForAll 🌎🌍🌏 pic.twitter.com/QWkPvtz2cV