O Βέλγος Ρέτιν Ομπασοχάν σκόραρε ένα... εξωφρενικό καλάθι όταν προσπάθησε να καρφώσει στον αιφνιδιασμό και βρήκε σίδερο όμως η μπάλα μπήκε μέσα αφού πρώτα αναπήδησε.

Το Βέλγιο επικράτησε της Σλοβακίας με σκορ 102-59 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπελλου και ο Ρέτιν Ομπασοχάν ήταν πρωταγωνιστής στη φάση της βραδιάς!

Συγκεκριμένα, έκλεψε την μπάλα, έτρεξε στο ανοιχτό γήπεδο και πήγε να καρφώσει όμως... βρήκε σίδερο. Εν τέλει η μπάλα του έκανε το χατίρι και κατέληξε στο καλάθι των Σλοβάκων.



😂 @Oballsohard with the wait-for-it play of the century 😂 #FIBAWC #WinForBelgium pic.twitter.com/xBRG79u2dw