Η Κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και απαγόρευσε την είσοδο στην αποστολή της Λευκορωσίας όσο και εκείνων που «είναι φιλικά προσκείμενοι στον Πούτιν».

Η εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία οδήγησε τη FIBA στην απόφαση αναβολής του αγώνα ανάμεσα στην Μεγάλη Βρετανία και την Λευκορωσία (28/02) από το καλεντάρι των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η συγκεκριμένη κίνηση έγινε για λόγους ασφάλειας, ενώ και το πρώτο ματς (25/02) είχε αναβληθεί αφού θα γινόταν σε επικίνδυνα εδάφη.

Νέα δεδομένα στην εξέλιξη αυτή, ωστόσο, έβαλε η ίδια η Κυβέρνηση της χώρας με την Γραμματέα Εσωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας ανακοίνωσαν πως είχε απαγορευτεί η είσοδος της αποστολής της Λευκορωσίας στη χώρα.

Με χαρακτηριστικό tweet, η Πρίτι Πάτελ τόνισε: «Αποφάσισα να ακυρώσω τις βίζες των μελών της αποστολής της Λευκορωσίας, που ήταν προγραμματισμένη να δώσει αγώνα αύριο το βράδυ στο Νιούκαστλ. Η Μεγάλη Βρετανία δεν πρόκειται να υποδεχθεί τις εθνικές ομάδες των χωρών που είναι συνένοχοι στην απρόκλητη και παράνομη εισβολή του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία».

Αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των Προκριματικών του Β΄Ομίλου και κατ' επέκταση της Εθνικής Ελλάδα, η οποία αναμένεται (τουλάχιστον βάσει προγράμματος) να αντιμετωπίσει την Λευκορωσία στην έδρα της στις 3 Ιουλίου.

