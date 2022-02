Ο Ρικ Πιτίνο εκδήλωσε την χαρά του για την επικράτηση της Ελλάδας στον αγώνα με την Τουρκία μέσω twitter και έστειλε... μήνυμα ενόψει συνέχειας.

Παραμένει εκδηλωτικός μέσω των social media ο 69χρονος τεχνικός και πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας. Ο Ρικ Πιτίνο θέλησε να μοιράσει... τα εύσημα για την νίκη της ομάδας επί της Τουρκίας και το πιο κατάλληλο μέσο ήταν το twitter!

Συγκεκριμένα έγραψε: «Απίστευτη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Τουρκία», ενώ έδωσε και το δικό του μήνυμα για τον επαναληπτικό αγώνα της Κωνσταντινούπολης λέγοντας «Πάμε για νίκη και την Δευτέρα!».

Δείτε την ανάρτηση του Ρικ Πιτίνο που βρισκόταν στην κορυφή του πάγκου στην νίκη απέναντι στους Τούρκους για το Προολυμπιακό τουρνουά:

Awesome win for Greece over Turkey. Let’s get Monday!!!!🙏💪