Η Λιθουανία ολοκλήρωσε τα προκριματικά με νίκη και έτσι ο Κουζμίνσκας αποχαιρέτησε την εθνική του με χαμόεγλο.

Η Λιθουανία υποδέχτηκε την Εσθονία στο τελευταίο παιχνίδι του «παραθύρου» των προκριματικών του EuroBasket 2025 και παίζοντας χωρίς το άγχος για την πρόκριση, πήρε τη νίκη με 82-75.

Μπορεί πρώτος σκόρερ από την πλευρά των γηπεδούχων να ήταν ο Γκίτις Ραντζεβίτσιους με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ωστόσο το πρόσωπο της ημέρας ήταν ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας που είπε το «αντίο» από την εθνική του ομάδα. Ο παίκτης της ΑΕΚ, στον τελευταίο του αγώνα με τη φανέλα της χώρας του είχε 6 πόντους σε 13:51 λεπτά εντός παρκέ.

Mindaugas Kuzminskas played his last game for Lithuania.



