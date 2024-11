Η Ουγγαρία δεν τα κατάφερε κόντρα στην Τουρκία γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 81-76, όμως η φάση του αγώνα ανήκει στους Ούγγρους και προήλθε δια χειρός Άνταμ Χάνγκα.

Η Ουγγαρία γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Τουρκία με σκορ 81-76 και πλέον διατηρεί μόνο μαθηματικές ελπίδες για πρόκριση στα τελικά του Eurobasket.

Ωστόσο οι Μαγυάροι μπορούν να περηφανεύονται πως έβγαλαν τη φάση όλων των προκριματικών η οποία ήταν αποτέλεσμα της επινοητικότητας του πολύπειρου ηγέτη της ομάδας, Άνταμ Χάνγκα.

Με 1,3 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου ο Χάγνκα έκανε την επαναφορά της μπάλας πάνω στην πλάτη του αντιπάλου του ανακτώντας απευθείας την κατοχή και κατόπιν ευστόχησε σε σουτ τριών πόντων παράλληλα με την εκπνοή της τρίτης περιόδου ισοφαρίζοντας προσωρινά το ματς σε 54-54.

Για την ιστορία ο παίκτης της Μπανταλόνα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους, 9 ασίστ και 6 ριμπάουντ συμβάλλοντας καταλυτικά στην παραλίγο ανατροπή της Ουγγαρίας.

ADAM HANGA WITH THE SMARTEST #TISSOTBUZZERBEATER OF ALL TIME 🧠#EUROBASKET X #MAKEYOURMARK pic.twitter.com/3BKv8qpls2