Η Τουρκία πήρε την εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Ουγγαρία με σκορ 81-76 και εξασφάλισε την παρουσία της στη τελική φάση του Eurobasket, έχοντας σε καταπληκτικό βράδυ τους «άσους» του Παναθηναϊκού, Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Η Τουρκία παρότι έκανε τα εύκολα δύσκολα κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουγγαρίας επικρατώντας εκτός έδρας με σκορ 81-76.

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν με τη νίκη αυτή εξασφάλισε την παρουσία του στα τελικά του Eurobasket έχοντας ως κορυφαίους τους Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα την αναμέτρηση και με σχετική ευκολία οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με προβάδισμα εννέα πόντων και σκορ 40-31.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ωστόσο οι γηπεδούχοι με μπροστάρη τον Άνταμ Χάνγκα έκαναν την αντεπίθεση τους. Με επιμέρους σκορ 28-9 η Ουγγαρία μετέτρεψε το 51-38 εις βάρος της σε 66-60 υπέρ της, βάζοντας το παιχνίδι πλέον σε νέα βάση.

Την παράσταση αναμφίβολα έκλεψε η μαγική κομπίνα του Ούγγρου «άσου» κατά την επαναφορά της μπάλας στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Στην τελική ευθεία του αγώνα όμως η Τουρκία με καθοριστικούς τους Τσέντι Όσμαν και Ομέρ Γιούρτσεβεν ανέκτησε τα ηνία του αγώνα και έφτασε δύσκολα στη νίκη με σκορ 81-76 και «τσέκαρε» το εισιτήριο της για την τελική φάση του Eurobasket.

Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο «διαστημικός» Τσέντι Όσμαν που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Συμπρωταγωνιστής του Όσμαν ήταν ο επίσης «πράσινος» Γιούρτσεβεν που από την πλευρά του σκόραρε 22 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 14-21, 31-40, 54-54, 76-81