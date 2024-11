Απρόοπτο για την Εθνική στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, το οποίο εκκενώθηκε.

Η Εθνική μας ηττήθηκε στο θρίλερ με την Μεγάλη Βρετανία για τα προκριματικά του Eurobasket και την Κυριακή θα φιλοξενήσει τους Βρετανούς στη Θεσσαλονική στο PAOK Sports Arena.

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας ταλαιπωρήθηκε πριν την αναχώρηση της από τη χώρα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ γιατί υπήρξε εκκένωση για περιστατικό ασφαλείας. Βρετανοί αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου πακέτου, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Νότιος Τερματικός Σταθμός εκκενώθηκε ως προληπτικό μέτρο, κάτι που προκάλεσε καθυστερήσεις στις πτήσεις. Το αεροδρόμιο δήλωσε ότι η εκκένωση ήταν «προληπτική», ενώ ακόμα το περιστατικό είναι σε διερεύνηση.

Το αεροδρόμιο είναι κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στο Νάιν Ελμς στο Λονδίνο και έτσι εκκενώθηκε και το αεροδρόμιο. Η Εθνική θα πετούσε για Αθήνα, εκεί που θα έμενε για 1.5 ώρα πριν πετάξει ξανά για τη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει και η ΕΟΚ

Ένα θέμα ασφάλειας που προέκυψε στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου επηρεάζει την αναχώρηση της Εθνικής Ανδρών από το Λονδίνο.

Την ώρα που ολοκληρωνόταν η παράδοση των αποσκευών, οι υπεύθυνοι ασφαλείας διέταξαν την εκκένωση του αεροδρομίου, η οποία έγινε συντεταγμένα και με ηρεμία και αυτή την ώρα (13.00 Ελλάδας) η αποστολή της ομάδας βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο και αναμένει οδηγίες για τη συνέχεια.

Η διοίκηση του αεροδρομίου ενημέρωσε μέσω του λογαριασμού της στο Χ: «Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού μας παραμένει η πρώτη μας προτεραιότητα. Εργαζόμαστε σκληρά για να επιλύσουμε το ζήτημα το συντομότερο δυνατό».

